Можно ли из пятнадцати прямоугольников размером 1х2 сложить квадрат так, что любая проведенная через него прямая пересекала хотя бы один из этих прямоугольников?
Математика
Можно ли из пятнадцати прямоугольников размером 1х2 сложить квадрат так, что любая проведенная через него прямая пересекала хотя бы один из этих прямоугольников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположим для удобства Все размеры в сантиметрах тогда 15 прямоугольников 1 на 2 сантиметра дадут площадь 30 сантиметров в квадрате равно число 30 не является квадратом целого числа не существует квадрата составленное из данных прямоугольников как нельзя при мое дело не дошло ответ нельзя
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