Можно ли из пятнадцати прямоугольников размером 1х2 сложить квадрат так, что любая проведенная через него прямая пересекала хотя бы один из этих прямоугольников?

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Предположим для удобства Все размеры в сантиметрах тогда 15 прямоугольников 1 на 2 сантиметра дадут площадь 30 сантиметров в квадрате равно число 30 не является квадратом целого числа не существует квадрата составленное из данных прямоугольников как нельзя при мое дело не дошло ответ нельзя