Translate the sentences into English: 1. Тебе следует искать объявления о работе в газете каждый день. 2. Он окончил университет с красным дипломом. 3. Я хочу поступить на работу в Вашу компанию. 4. Работодатель отменил вст...

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Translate the sentences into English: 1. Тебе следует искать объявления о работе в газете каждый день. 2. Он окончил университет с красным дипломом. 3. Я хочу поступить на работу в Вашу компанию. 4. Работодатель отменил встречу. 5. Рекомендации могут быть предоставлены по запросу. 6. Ее сильные стороны – это трудолюбие и честность. 7. Они ищут работу на полный рабочий день. 8. Перспективы карьерного роста были слишком малы.

Автор: Гость