Translate the sentences into English: 1. Тебе следует искать объявления о работе в газете каждый день. 2. Он окончил университет с красным дипломом. 3. Я хочу поступить на работу в Вашу компанию. 4. Работодатель отменил вст...
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Translate the sentences into English: 1. Тебе следует искать объявления о работе в газете каждый день. 2. Он окончил университет с красным дипломом. 3. Я хочу поступить на работу в Вашу компанию. 4. Работодатель отменил встречу. 5. Рекомендации могут быть предоставлены по запросу. 6. Ее сильные стороны – это трудолюбие и честность. 7. Они ищут работу на полный рабочий день. 8. Перспективы карьерного роста были слишком малы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. You should look for advertisements of the newspaper every day. 2. He graduated with honors. 3. I want to go to work in your company. 4. The employer canceled the meeting. 5. References are available upon request. 6. Its strengths - a hard work and honesty. 7. They are looking for a job full-time. 8. Career prospects were too small.
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