Лес в полном смысле звенел. Я узнавал тонкий ,острый свист синиц ,клацанье дроздов, тревожные переклики сорок. Подчеркните главные члены предложения.

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Лес в полном смысле звенел. Я узнавал тонкий ,острый свист синиц ,клацанье дроздов, тревожные переклики сорок. Подчеркните главные члены предложения.
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Гость:
Я узнавал, лес звенел
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