На ремонт помещения и покупку мебели для офиса расходы фирмы составляют 208,12 тыс. рублей. на ремонт потрачено на 83,47 тыс. рублей больше. сколько рублей фирма заплатила за покупку мебели

Математика

На ремонт помещения и покупку мебели для офиса расходы фирмы составляют 208,12 тыс. рублей. на ремонт потрачено на 83,47 тыс. рублей больше. сколько рублей фирма заплатила за покупку мебели

Автор: Гость