На ремонт помещения и покупку мебели для офиса расходы фирмы составляют 208,12 тыс. рублей. на ремонт потрачено на 83,47 тыс. рублей больше. сколько рублей фирма заплатила за покупку мебели

Математика
На ремонт помещения и покупку мебели для офиса расходы фирмы составляют 208,12 тыс. рублей. на ремонт потрачено на 83,47 тыс. рублей больше. сколько рублей фирма заплатила за покупку мебели
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
208,12 -83,47 = 124,65(тыс.руб)               Ответ : Фирма заплатила за покупку мебели 124,65 тыс. рублей!
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