2 степени 10 умножить на 2 в степени 12 деленное на 2 степени 21
Алгебра
2 степени 10 умножить на 2 в степени 12 деленное на 2 степени 21
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^10*2^12/2^21- степени складываем, 10+12=22-21=2^1=2
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