В параллелограмме ABCD биссектрисы углов C и D пересекаются в точке O

Геометрия
В параллелограмме ABCD биссектрисы углов C и D пересекаются в точке O
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