Напишите сочинение что я должна сделать чтобы достичь жизненого успеха это тема сочинения

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Как добиться успеха? Мы часто задаем себе этот вопрос, но не всегда находим на него ответ. А вообще, что такое успех? Может это какая-то от нас не зависящая фортуна, которая имеет свойства появляться и исчезать? Или это все-таки наш труд, когда мы ставим перед собой цели и достигаем их, зная чего мы хотим. Я считаю, что для того, чтобы добиться успеха, нужно верить в себя, быть лидером, стремиться к идеалу, мечты называть «планами на будущее», то есть упорно трудиться, уже в детстве твердо знать, кем станешь, какую профессию выберешь, чем будешь заниматься. Не бояться трудностей и неудач, всегда доводить начатое дело до конца. Не останавливаться на достигнутом, расширять свой кругозор.» Есле же человек имеет талант нельзя забрасывать его, а наоборот все на него поставить. Каждый человек выбирает путь независимо есть ли у него талант или нет, но если он не будет трудиться то ничто ему не поможет добиться успеха. «Каждый человек может добиться успеха с первого класса, а некоторые и раньше.Конечно людям с талантом легче в жизни, но ведь если трудиться, то можно и обойти таких людей. Ведь успех это труд. А чтобы добиться хороших результатов надо трудиться и ещё раз трудиться. Успех сам к вам не придет, вы должны найти к нему дорогу. Старайтесь, не ленитесь, и вы добьетесь жизненных вершин. «Не позволяй душе лениться...