Напишите Сочинение на тему: История жизни В.Дубровского

Гость: Гость:

Главный герой произведения – Владимир Дубровский, о чем говорит название романа. Все описываемые события связаны с его личностью, его судьбой. По ходу повествования характер, мировоззрение, внутренний мир Дубровского претерпевают изменения. Он испытывает три варианта своего жизненного жребия: расточительный и честолюбивый гвардейский офицер, скромный и мужественный Дефорж, грозный и честный разбойник. Цель таких попыток – изменить судьбу. Но сделать это не удается, потому что место героя в обществе закреплено навсегда: он сын старинного дворянина с теми же свойствами, которыми были и у отца, - бедность и честность, достоинство и гордость, благородство и независимость. Сохранить честность при бедности – слишком большая роскошь. Бедность обязывает быть покладистым, умерить гордость и забыть о чести. Все попытки Владимира отстоять свое право быть бедными и честным кончаются катастрофой, потому что душевные качества героя несовместимы с его общественным и имущественным положением. В начале романа это молодой дворянин, избалованный единственный сын помещика, будущий хозяин имения, барин. Он воспитан гувернерам, обучался в кадетском корпусе, служил в гвардейском пехотном полку в Петербурге и не имел представления о жизни крепостных крестьян. Дубровский вел праздную жизнь типичного молодого дворянина, играл в карты, тратил отцовские деньги, которые высылались ему в нужном количестве, не задумывался о будущем. Письмо с известием о болезни отца взволновало героя. Дубровский, несомненно любил своего отца, хотя и не знал его по-настоящему. Обрушившиеся внезапно несчастья, такие как гибель отца и потеря имения, меняют молодого человека. После похорон он понимает, что остался один на свете. Дубровский задумывается о том, что ждет его дальше. Это уже не беззаботный юноша, а человек, ответственный за судьбы подвластных ему людей - крестьян. Герой хочет мстить, но не только за себя, а за всех несправедливо обиженных. Однако он не жесток: грабит только богатых, словно благородный разбойник, и никого не убивает. Образ Дубровского приобретает романтические черты. Для осуществления своей мести герой проникает в дом Троекурова под видом учителя-француза Дефоржа. Тут он встречает Марию Кириловну Троекурову. Внезапно вспыхнувшая к ней любовь меняет его планы. Он отказывается от мести. Любовь к Маше преображает героя. Читая эпизоды о жизни Дубровского в доме Троекурова, мы впервые узнаем о его внешности. Автор дает лишь скупые его портретные черты: двадцать три года, роста среднего, глаза карие, волосы русые, нос прямой. Но больше внимания уделено его храбрости и хладнокровию. Эпизод с медведем является ярким тому подтверждением. Герой не оробел, не испугался голодного зверя, чем заслужил уважение даже Кирилы Петровича. Не меньшее восхищение вызывают у читателя честность и благородство Дубровского. Он признается Маше в своей любви, рассказывает, кто он такой, и, ни на что не надеясь, обещает ей помощь. В заключении романа, когда, казалось бы, близок счастливый конец, Дубровский терпит неудачу. Он оказывается одиноким, никому не нужным и не видит смысла в дальнейшем существовании. Мы узнаем лишь поверхностные факты из его последующей биографии, но понимаем что дальнейшая жизнь героя будет наполнена печалью и безысходностью.