Напишите сочинение на тему природа нашего края при написании Используйте причастий

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Напишите сочинение на тему природа нашего края при написании Используйте причастий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Говорят, что родной край, место, где человек родился и провел свое детство, юность, не забудешь никогда. И если уедешь из него, то тебя будет всегда незримая сила тянуть назад, домой, к истокам, на родину. У каждого человека своя родина. У кого-то это теплое море, с желтыми песчаными пляжами, с жарким солнцем и виноградниками, кто-то родился в горах с отвесными скалами, а для иных, родина — это заросшие холмы, густой лес с зелеными лужайками или, может быть, суровая тундра и холодные северные реки, быстро текущие прямо к Ледовитому океану. Родная природа — это то, что окружает нас с детства, тот пейзаж, к которому мы привыкли и то, что будет радовать нас, каждый раз по возвращению в родной уголок. Человек может путешествовать по всему миру, восторгаться невиданными красотами, удивляться экзотическим животным и растениям, привыкать к удивительным обычаям и складу жизни чужестранцев. Иногда может даже остаться жить в далеких краях. Но в самой глубине сердца, в самых укромных уголках памяти сохранит любовь к своему краю, к своей родной природе, любовь, которая не угаснет ни через год, ни через десять лет, никогда. Эта любовь подарена человеку в момент рождения, эта любовь подкреплена уверенностью, что родной край примет тебя в свои объятия, всегда, в любой момент:)
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