Напишите сочинение на тему "Шаги во взрослую жизнь" Текст должен иметь 200 - 250 слов

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Напишите сочинение на тему "Шаги во взрослую жизнь" Текст должен иметь 200 - 250 слов
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Автор: Гость
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Гость:
Через два месяца я закончу школу, получу «аттестат зрелости» и «сделаю первый шаг во взрослую жизнь». Так любят говорить наши мамы, папы, бабушки с дедушками и учителя. При этом они загадочно улыбаются и что-то вспоминают с ностальгической улыбкой. А я считаю, что нет сильной разницы между школьником, студентом и взрослым человеком. Личность и характер формируются до 15 лет, затем идет приобретение жизненного опыта. А с 18 лет человек начинает брать ответственность сначала за себя, затем за семью и детей.     Первые удачи, победы и поражения мы испытали уже в школе. Мы узнали, что такое дружба, первая любовь, успех, радость, обида и удовлетворение от дела, которое нравится. Такие качества, как любознательность, открытость перед новым, любовь к родине, стремление учиться, тоже дала нам школа. Вряд ли эти свойства изменятся три, пять, а то и десять лет.     Иногда говорят, что жизнь школьника светла и беззаботна, а жизнь взрослого состоит из серых будней и долгожданных выходных. А я считаю, что вместе с ответственностью мы получаем больше возможностей, больше простора для реализации своих способностей, больше свободы в действиях и поступках. Главное – научиться грамотно пользоваться этой независимостью, а не злоупотреблять ею и не оправдывать этим лень.     Мои планы на ближайшие несколько месяцев похожи на планы тысяч выпускников: успешно сдать экзамены, поступить в институт, отдохнуть после поступления и познакомиться с новыми интересными людьми. Еще у меня есть мечта: найти дело, занимаясь которым, я буду получать огромное удовольствие. Не работа, на которую надо ходить каждый день, а именно любимое дело. Прямо сейчас я не могу сказать, к чему у меня «лежит душа», но в ближайшие два-три года это непременно произойдет.     Я не согласен с теми, кто считает, что заканчивать школу и прощаться с детством грустно. Экзюпери в «Маленьком принце» писал, что в каждом взрослом живет ребенок, только почему-то не все взрослые об этом помнят. Никто не заставляет нас в один час становиться взрослыми, терять детский блеск в глазах и любознательность. Надеюсь, я сохраню в себе эти качества минимум до пенсии! Для меня делать шаг за порог школы не страшно, а интересно и увлекательно.
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