Напишите сочинение на тему век нынешний и век минувший в комедии горе от ума( на 3 страницы)

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Сатирическая комедия Александра Сергеевича Грибоедова "Горе от ума" была написана в 1824 году. Она создавалась во времена, когда у людей одно мировоззрение менялось на другое. Люди "века минувшего" продолжали жить по старым устоявшимся законам, а люди "века нынешнего" стремились к новым переменам. К представителям "века минувшего" относились Фамусов и окружающее его дворянское общество. Они боготворили старые порядки и их устраивали такие нормы жизни. Фамусов чувствовал, что минувший век заканчивается, поэтому он с сожалением говорил: "Тогда не то, что ныне..." А к "веку нынешнему" относился молодой дворянин Александр Андреевич Чацкий. Он, живший по законом нового поколения, хотел изменить устои старого света в лучшую сторону. После трёхлетнего отсутствия Чацкий вернулся в Москву, в которой родился и вырос. За время своего путешествия он увидел, как живёт народ в разных городах, общался с декабристами, что сильно повлияло на его взгляды и убеждения. Первые противоречия между Чацким и фамусовским обществом случились по поводу отношения к службе. Все считали, что служить надо ради денег, наград, чинов и славы, притом не имело значения, каким путём это достигнуто. А Чацкий пытался им доказать, что служить надо делу, а не людям, служить на благо народу, "служить бы рад, прислуживаться тошно". Чацкий осуждает их невежество, ничтожность интересов, нежелание учиться и читать книги. Хлестова, когда узнала о том, что в городе открылся новый институт, говорит: "И впрямь с ума сойдёшь от этих, от одних, от пансионатов, школ, лицеев, как бишь их;" Чацкого объявили сумасшедшим только потому, что он умный, честный, прямой и не боялся отстаивать свою точку зрения. Не сошлись взгляды Чацкого и фамусовского общества и на крепостное право. В обществе ценили человека только по богатству наличию крепостных. Хлестова ставит на одну ступень свою девку - арапку и собачку. Для Чацкого это дико, он возмущается таким пренебрежением к людям, ведь он борется за свободу человека. Люди "века минувшего" преклоняются перед всем иностранным, а Чацкий считает, что нужно развивать свою национальную культуру. Чацкий становится возмутителем спокойствия в фамусовском обществе, и оно его отвергает. Различие мировозрений старых московских дворян и передового дворянства привели к столкновению "века минувшего" и "века нынешнего". Фамусовское общество ещё очень сильное, но и у Чацкого есть единомышленники. По закону жизни "век нынешний всё равно сменит "век минувший".