Орфоэпический разбор слова тотчас,туфля,что

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ТОТЧАС- [ТОТЧАС] т [т] - согласный, твердый, глухой, парный о [`о] - гласный, ударный т [т] - согласный, твердый, глухой, парный ч [ч'] - согласный, мягкий, глухой, непарный а [а] - гласный, безударный с [с] - согласный, твердый, глухой, парный 6 БУКВ, 6 ЗВУКОВ туфля- [туфл'а] т-[т]- согласный, глухой, твердый у-[y]- гласный, безударный ф-[ф]- согл., глухой, твердый л- [л']- согл., звон., мягкий я- [а]- гласный, ударный 5 букв, 5 звуков ЧТО- [ШТО] Ч- [Ш]- СОГЛ. , ГЛУХОЙ, ТВЕРДЫЙ Т- [T]- СОГЛ., ГЛУХОЙ, ТВЕРДЫЙ О-[O]- ГЛАСНЫЙ, УДАРНЫЙ 3 БУКВЫ, 3 ЗВУКА