От чего зависят гарантийные сроки хранения шоколада?
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От чего зависят гарантийные сроки хранения шоколада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хранение шоколада. Шоколад чувствителен к влажности, запахам и, когда он контактирует с воздухом и светом, то окисляется. Шоколад должен быть защищен от света и воздуха и должен храниться в холодном сухом месте при стабильной температуре между 12°C и 20°C. Всегда помните, что упаковка, в которой хранится шоколад, должна быть закрыта.
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