8✖ (?-55)равно 48 ;Помогите пожалуйста решить
Математика
8✖ (?-55)равно 48 ;Помогите пожалуйста решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 × ( х -55 ) = 48 8х-440=48 8х=48+440 8х=488 х=488÷8 х=61
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