Помогите 1 б) 6х-10,2=0 в)5х-4,5=3х+2,5 -х=12 3 г) 2х-(6х-5)=45
Алгебра
Помогите 1 б) 6х-10,2=0 в)5х-4,5=3х+2,5 -х=12 3 г) 2х-(6х-5)=45
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.б) 6x-10,2=0 6x=10,2 x=1,7 1.в) 5x-4,5=3x+2,5 5x-3x=2,5+4,5 2x=7 x=3,5 3.г) 2x-(6x-5)=454 2x-6x+5=45 2x-6x=45-5 -4x=40 -x=10 x=-10
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