Крекинг алканов- это реакция 1) присоединения 2) замещения 3) отщепления 4) перегруппировки

Химия
Крекинг алканов- это реакция 1) присоединения 2) замещения 3) отщепления 4) перегруппировки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крекинг алканов Крекинг - реакции расщепления углеродного скелета крупных молекул при нагревании в присутствии катализаторов .
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