Т=2 кореня л. Пользуясь этой формулой найдите длину нити маятника период колебаний которого состовляет 14 секунд
Алгебра
Т=2 кореня л. Пользуясь этой формулой найдите длину нити маятника период колебаний которого состовляет 14 секунд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T =2√l 14=2√l 2√l=14 √l=14/2 √l=7 l=49 ответ длина нити маятника 49
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