Предвестник проверочное слово
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Предвестник проверочное слово
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весть этим проверочным словом можно проверить букву "е" в корне слова и непроизносимую согласную "т"
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