16. Система исследовательских операций, направленных на выявление причин, определ??ющих результаты педагогического процесса, - это: * а) контроль; б) педагогический анализ; в) выявление и формулирование проблемы. 17. Фазы р...

Литература

16. Система исследовательских операций, направленных на выявление причин, определ??ющих результаты педагогического процесса, - это: * а) контроль; б) педагогический анализ; в) выявление и формулирование проблемы. 17. Фазы разрешения проблемы следующие: * а) принятие решения о путях разрешения проблемы - реализация этого решения - оценка результатов; б) оценка результатов - принятие решения - обратная связь - сообщение о принятом решении - реализация решения; в) принятие решения - сообщение о принятом решении - реализация решения -обратная связь - оценка результатов. 18. Общее в тенденциях развития системы дошкольного воспитания в 20-е и 90-е годы - это: * а) глубокое научное методическое обеспечение; б) многообразие типов дошкольных учреждений; в) гибкая система подготовки кадров. 19. Процедура принятия управленческого решения заключается в следующем: * а) работа по выявлению проблемы - определение критериев выполнения решения - формулирование альтернатив решения - оценка вариантов решения - выбор альтернативы; б) работа с проблемой - формулирование путей решения проблемы - их оценка - принятие решения; в) определение отклонения фактического состояния системы от желаемого -построение проблемы - разработка вариантов решения проблемы - выбор решения. 20. К социально-психологической группе методов относится: * а) убеждение; б) надбавка; в) команда. 21. Специфика управленческого труда заключается в том, что: * а) непосредственным результатом труда выступает информация; б) труд не лимитирован временем; в) высока степень ответственности. 22. Основополагающий организационный документ, регламентирующий работу ДОО, -это: * а) Закон РФ «Об образовании»; б) Типовое положение о ДОУ; в) Устав ДОО. 23. Общее в тенденциях развития системы дошкольного воспитания в 40-е и 90-е годы: * а) глубокая проработка содержания образования; б) существенное влияние объективных факторов; в) устойчивая нормативно-правовая база. 24. Функции контроля, педагогического анализа, целеполагания, принятия решения, планирования, организации составляют группу: * а) социально-психологических функций; б) общих функций; в) процессуальных функций. 25. Работники ДОО имеют право: * а) на участие в управлении ДОО; б) быть избранным председателем Совета педагогов; в) представлять интересы коллектива в любых учреждениях и организациях. 26. Общее руководство ДОО осуществляется: * а) руководителем ДОО; б) Советом педагогов; в) органами местного управления. 27. Количество групп в ДОО определяется: * а) учредителем; б) руководителем ДОО; в) родителями. 28. Порядок избрания членов Совета педагогов и вопросы его компетенции определяются: * а) Положением о Совете педагогов; б) Уставом ДОО; в) Типовым положением о ДОУ. 29. Развитие системы дошкольного воспитания обусловлено: * а) уровнем развития управления в системе; б) характером идеологии общества; в) наличием стабильной нормативно-правовой базы. 30. Наиболее объективная форма контроля - это: * а) взаимоконтроль; б) коллективный открытый просмотр; в) плановый административный.

Автор: Гость