Из представленных растений индикаторами загрязнения атмосферного воздуха являю??я

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Растения, проявляющие специфические реакции на присутствие в воздушной среде примесей, могут быть использованы в качестве биологических индикаторов загрязнения воздуха. Многообразие и средовая обусловленность жизненных функций растений позволяет рассматривать их как основной объект биологического мониторинга среды. Растения считаются надёжными индикаторами загрязнений природной среды различными токсичными веществами в связи с тем, что не могут уйти от стрессового воздействия и вынуждены адаптироваться к нему с помощью физиолого-биохимических, ультраструктурных и анатомо-морфологических перестроек. Поэтому фиксация и оценка этих изменений дают достоверную картину условий место произрастания растений и отражают состояние городской среды. Наблюдая за признаками повреждения растений, нарушением их роста и репродуктивного цикла, снижением урожайности, особенностями распространения отдельных видов, можно обнаружить присутствие в воздухе специфических загрязняющих веществ и выявить уровень загрязнения окружающей среды. Полученные в ходе таких наблюдений данные будут служить дополнением к Другим сведениям о качестве воздуха.