Реши задачу любую которые обведены

Математика
Реши задачу любую которые обведены
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Гость:
43*1час=43м 56*1=56км 43+56=99 км через час
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