Составьте сравнительную характеристику морских бассейнов России с точки зрения ??х роли в морском транспорте. План характеристики и источники необходимой информации определите сами.
География
Составьте сравнительную характеристику морских бассейнов России с точки зрения ??х роли в морском транспорте. План характеристики и источники необходимой информации определите сами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морскому транспорту принадлежит особая роль в транспортной системе страны. Это объясняется, прежде всего, благоприятными физико-географическими условиями России. Этот вид транспорта выполняет следующие три функции.В первую очередь, он обеспечивает морские международные связи страны. Грузовая работа в заграничном плавании складывается из перевозок грузов российского экспорта и импорта͵ доставка которых по условиям внешнеторговых сделок является обязанностью российской стороны. К сожалению, в настоящее время большая часть внешнеторговых грузов перевозится флотом других государств, т. е. внешнеторговые контракты на экспорт внешнеторговых грузов заключаются в основном на условиях доставки грузов флотом покупателя (на условиях ФОБ).Во-вторых, морской транспорт удовлетворяет потребности в перевозках внутри страны в каботажном плавании (малый и большой каботаж).Малый каботаж — плавание судов в пределах одного или двух смежных морских бассейнов без захода в территориальные воды других государств.Большой каботаж — плавание судов между портами разных бассейнов, разделенных береговыми территориями других государств. Обычно это плавание связано с заходами судов в иностранные территориальные воды.Особенно велика роль морского транспорта во внутренних перевозках в бассейнах Дальнего Востока, Крайнего Севера, на некоторых направлениях на Азовском, Черном и Каспийском морях.Главным фактором, определяющим место морского бассейна в ЕТС России, является развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, а также внешней торговли в районе тяготения бассейна. Объем перевозок и грузооборот флота выражают масштабы перевозок, выполненных флотом конкретного бассейна.Северный бассейн. К нему тяготеют 4 крупных экономических района: Северо-Западный, Уральский, Западно-Сибирский и частично Восточно-Сибирский, где преобладают каботажные перевозки. В перевозках преобладают лесные грузы, уголь, апатитовый и рудный концентраты, грузы промышленного и народного потребления.Основные морские порты бассейна: Архангельск, Мурманск, Кандалакша, Нарьян-Мар, Диксон, Тикси, Певек, Дудинка.Балтийский бассейн. Включает в себя непосредственно выходящие к побережью Прибалтийский и Северо-Западный районы, а также Белорусский, области Центрального района, Уральский, Волго-Вятский экономические районы, с высокоразвитой промышленностью, сельским хозяйством и путями сообщения. В морском грузообороте портов Балтийского бассейна доминируют внешнеторговые грузы.
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