Чому на місяці не поширюються сейсмічні хвилі ?!!!!! ПЖ очень срочно
Окружающий мир
Чому на місяці не поширюються сейсмічні хвилі ?!!!!! ПЖ очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отже, крізь надра Місяця поширюються сейсмічні хвилі, а сейсмічні хвилі — це той прожектор, за допомогою якого можна було б отримати важливі відомості про внутрішню будову місячного кулі.
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