Порцию бромэтана разделили на две части в соотношении 1:2. Меньшую часть восстанов??ли избытком водорода, при этом образовалось 9г этана. Какую массу бутана можно получить из большей части бромэтана, если массовая доля его выхо...
Химия
Порцию бромэтана разделили на две части в соотношении 1:2. Меньшую часть восстанов??ли избытком водорода, при этом образовалось 9г этана. Какую массу бутана можно получить из большей части бромэтана, если массовая доля его выхода составляет 88%? (Нужно решение, ответ 15,31г)
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