1. На девочке было (одето, надето) зимнее пальто. 2. Окружность и диаметр - (несоизмеримые, неизмеримые) величины. 3. Все лето стояла (нетерпимая, нестерпимая) жара. 4. Как только (предоставится, представится) возможность...
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1. На девочке было (одето, надето) зимнее пальто. 2. Окружность и диаметр - (несоизмеримые, неизмеримые) величины. 3. Все лето стояла (нетерпимая, нестерпимая) жара. 4. Как только (предоставится, представится) возможность, я поеду на юг. 5. (Дефективные, дефектные) вещи подлежат обмену 6.(Длительное, длинное) путешествие очень полезно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. На девочке было надето зимнее пальто. 2. Окружность и диаметр - неизмеримые величины. 3. Все лето стояла нестерпимая жара. 4. Как только предоставится возможность, я поеду на юг. 5. Дефектные вещи подлежат обмену 6. Длительное путешествие очень полезно
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