1. На девочке было (одето, надето) зимнее пальто. 2. Окружность и диаметр - (несоизмеримые, неизмеримые) величины. 3. Все лето стояла (нетерпимая, нестерпимая) жара. 4. Как только (предоставится, представится) возможность...

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1. На девочке было (одето, надето) зимнее пальто. 2. Окружность и диаметр - (несоизмеримые, неизмеримые) величины. 3. Все лето стояла (нетерпимая, нестерпимая) жара. 4. Как только (предоставится, представится) возможность, я поеду на юг. 5. (Дефективные, дефектные) вещи подлежат обмену 6.(Длительное, длинное) путешествие очень полезно

Автор: Гость