Напишите химические формулы гидроксидов: галия, мышьяка,хрома,кадмия,стронция. Укажите и обоснуйте их характер

Химия
Напишите химические формулы гидроксидов: галия, мышьяка,хрома,кадмия,стронция. Укажите и обоснуйте их характер
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гидроксид мышьяка -H₃AsO₄ортомышьяковая кислота, трехосновная кислота средней силы.легко растворима в воде. Гидроксид галлия — неорганическое соединение, гидроксид металла  галлия с формулой Ga(OH) 3, белое аморфное вещество, не растворяется в воде. Гидроксид хрома  —  сложное неорганическое вещество с  химической формулой Cr(OH)3. Гидроксид кадмия — химическое вещество с формулой Cd(OH)2, белое кристаллическое ионное соединение. Крайне токсично, наряду с другими соединениями кадмия. Гидроксид стронция — неорганическое  основание ( щёлочь), состоящее из одного иона  стронция и двух гидроксид-ионов, имеющее  химическую формулу Sr(OH) 2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Помогите пожалуйста найти сходства и различия между сетикетом и этикетом прошу
Ответить
Окружающий мир
Какую пользу приносят опавшие листья и где она применяется?
Ответить
История
Петрушевский какую краску он не использавал
Ответить
Қазақ тiлi
Қарама қарсы сөздер қайсысы ымырт-іңір, хайуан-хайуанат, шөл-көл, өнер-білім
Ответить
Русский язык
Выпишите пожалуйста с текста микротемы Был октябрь, на лугах гуляло стадо, и доносило дымом с картофельных полей. Я шел медленно, посматривая на ...
Ответить