Напишите химические формулы гидроксидов: галия, мышьяка,хрома,кадмия,стронция. Укажите и обоснуйте их характер

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Гидроксид мышьяка -H₃AsO₄ортомышьяковая кислота, трехосновная кислота средней силы.легко растворима в воде. Гидроксид галлия — неорганическое соединение, гидроксид металла галлия с формулой Ga(OH) 3, белое аморфное вещество, не растворяется в воде. Гидроксид хрома — сложное неорганическое вещество с химической формулой Cr(OH)3. Гидроксид кадмия — химическое вещество с формулой Cd(OH)2, белое кристаллическое ионное соединение. Крайне токсично, наряду с другими соединениями кадмия. Гидроксид стронция — неорганическое основание ( щёлочь), состоящее из одного иона стронция и двух гидроксид-ионов, имеющее химическую формулу Sr(OH) 2.