На нагрівання 5 кг заліза на 20°C витратимо таку ж кількість теплоти, як і для нагрівання 2 кг води на 5,5°C. Яка, за даними експерименту, питома теплоємність заліза?

Физика

На нагрівання 5 кг заліза на 20°C витратимо таку ж кількість теплоти, як і для нагрівання 2 кг води на 5,5°C. Яка, за даними експерименту, питома теплоємність заліза?

Автор: Гость