На нагрівання 5 кг заліза на 20°C витратимо таку ж кількість теплоти, як і для нагрівання 2 кг води на 5,5°C. Яка, за даними експерименту, питома теплоємність заліза?
Физика
На нагрівання 5 кг заліза на 20°C витратимо таку ж кількість теплоти, як і для нагрівання 2 кг води на 5,5°C. Яка, за даними експерименту, питома теплоємність заліза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q₁=Q₂ Q₁=c води×m води×Δt Q₁=c заліза×m заліза×Δt c води×m води×Δt=c заліза×m заліза×Δt с заліза=(c води×m води×Δt)÷(m заліза×Δt) с заліза=(4200 Дж/кг ·°C×2 кг×5,5 °C)÷(5 кг·20 °C)=462 Дж/кг·°C
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