На одной автостоянке было в 5 раза (раз) меньше машин, чем на другой. Когда со второй стоянки на первую перевели 48 автомобилей(-я), машин на стоянках стало поровну. Какое количество машин было на каждой стоянке первоначально?

Алгебра

На одной автостоянке было в 5 раза (раз) меньше машин, чем на другой. Когда со второй стоянки на первую перевели 48 автомобилей(-я), машин на стоянках стало поровну. Какое количество машин было на каждой стоянке первоначально?

Автор: Гость