На одной автостоянке было в 5 раза (раз) меньше машин, чем на другой. Когда со второй стоянки на первую перевели 48 автомобилей(-я), машин на стоянках стало поровну. Какое количество машин было на каждой стоянке первоначально?
Алгебра
На одной автостоянке было в 5 раза (раз) меньше машин, чем на другой. Когда со второй стоянки на первую перевели 48 автомобилей(-я), машин на стоянках стало поровну. Какое количество машин было на каждой стоянке первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х машин на первой стоянке было 5х машин на второй стоянке было х+48 машин стало на первой стоянке 5х-48 машин стало на второй стоянке 24 машины было на первой стоянке 24*5=120 машин было на второй стоянке
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