В каком полушарии находится вулкан Казбек
География
В каком полушарии находится вулкан Казбек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В северном, так как находится на границе между Россией и Грузией
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