Ребят плиз срочно сочинение только пишите как ученик 8 класса не пишите как ученые Каждый человек хотя бы несколько раз за свою жизнь пережил состояние вдохновения.Однажды пережил это состояние и я.Это начало
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Ребят плиз срочно сочинение только пишите как ученик 8 класса не пишите как ученые Каждый человек хотя бы несколько раз за свою жизнь пережил состояние вдохновения.Однажды пережил это состояние и я.Это начало
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я очень старалась! " Каждый человек хотя бы несколько раз за свою жизнь пережил состояние вдохновения. Однажды пережила это состояние и я. Однажды, в школе нам задали написать стихотворение. Многие остались недовольны заданием, в том числе и я: ведь не каждому дано складывать рифмы, тем более со смыслом. Но придя домой, меня посетило странное чувство: как будто полёт души. В самом деле, это необъяснимое и странное чувство, но одновременно с этим оно прекрасно, душа так и поёт. Сочинив неплохое стихотворение, я не могла дождаться, когда же наступит завтра... Придя на урок, я первым делом вызвалась прочитать своё стихотворение. Учительница была поражена: за один день сочинить такой текст не всякий может. Получив твёрдую и заслуженную пятёрку, я с чувством гордости отправилась за парту". Я написала от имя мальчика!
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