Тракторист вспахал земельный участок за три дня. в первый день он вспахал 4/15 части от участка, во второй день 2/5 части,а в третий день оставшиеся 4,5 га.Сколько гектаров тракторист вспахал за три дня?
Математика
Тракторист вспахал земельный участок за три дня. в первый день он вспахал 4/15 части от участка, во второй день 2/5 части,а в третий день оставшиеся 4,5 га.Сколько гектаров тракторист вспахал за три дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/15+2?5=(4+6)/15=2/3. 1/3=4.5 га. вся площадь равна 4.5*3=13.5
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