Тракторист вспахал земельный участок за три дня. в первый день он вспахал 4/15 части от участка, во второй день 2/5 части,а в третий день оставшиеся 4,5 га.Сколько гектаров тракторист вспахал за три дня?

Математика

Тракторист вспахал земельный участок за три дня. в первый день он вспахал 4/15 части от участка, во второй день 2/5 части,а в третий день оставшиеся 4,5 га.Сколько гектаров тракторист вспахал за три дня?

Автор: Гость