На цоколі електричної лампи написано 3.5 В; 0.28 А. Що це значить? Знайдіть опір спіралі лампи

Физика

На цоколі електричної лампи написано 3.5 В; 0.28 А. Що це значить? Знайдіть опір спіралі лампи

Автор: Гость