На цоколі електричної лампи написано 3.5 В; 0.28 А. Що це значить? Знайдіть опір спіралі лампи
Физика
На цоколі електричної лампи написано 3.5 В; 0.28 А. Що це значить? Знайдіть опір спіралі лампи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит, что лампочка (очевидно для карманного фонарика) рассчитана на напряжение 3,5 В и максимальный ток 0,28 А. Сопротивление спирали: R = U/I = 3,5 : 0,28 = 12,5 (Ом)
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