Какое значение в жизни человека имеют его потребности ---духовные и материальные
Обществознание
Какое значение в жизни человека имеют его потребности ---духовные и материальные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть такая таблица, иерархия потребностей А. Маслоу, называется. Так вот, он расположил все человеческие потребности в таком порядке: 1) Дузовные потребности 2) Престижные потребности 3) Социальные потребности 4) Потребности в безопасности 5) Физиологические(материальные) потребности. Такая таблица принята и активно используется для обучения в школах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вставь пропущенные окончания, напиши падеж,число,род прилагательных На дальн___ станции остановился скор__ поезд из северн____ города. Устал____ ...
География
Составьте сравнительную характеристику морских бассейнов России с точки зрения ??х роли в морском транспорте. План характеристики и источники необх...
Английский язык
Little или Few? 1.There is............water in the cup 2.I couldn't give him any pencils.Ihad very................. . 3.There is a lot of ham...