Какое значение в жизни человека имеют его потребности ---духовные и материальные

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Есть такая таблица, иерархия потребностей А. Маслоу, называется. Так вот, он расположил все человеческие потребности в таком порядке: 1) Дузовные потребности 2) Престижные потребности 3) Социальные потребности 4) Потребности в безопасности 5) Физиологические(материальные) потребности. Такая таблица принята и активно используется для обучения в школах.