Вставь пропущенные окончания, напиши падеж,число,род прилагательных На дальн___ станции остановился скор__ поезд из северн____ города. Устал____ пассажиры вышли на широк___ перрон и спустилась по узк___ лестницам к нов___ здан...
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Вставь пропущенные окончания, напиши падеж,число,род прилагательных На дальн___ станции остановился скор__ поезд из северн____ города. Устал____ пассажиры вышли на широк___ перрон и спустилась по узк___ лестницам к нов___ зданию железнодорожн___вокзала жарк___ лучи летнего солнца освещали железн____ крышу вокзала ослепительн___ бликами Помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На дальней(ж.р;ед.ч;П.п) остановился скорый(М.р;ед.ч;И.п)поезд из северного(М.р; ед.ч;Р.п) города. Усталые(М.р;мн.ч;И.п) пассажиры вышли на широкий(М.р;ед.ч; В.п) перрон и спустились по узким(ж.р; мн.ч; П.п) лестницам к новому(ср.р; ед.ч;Д.п) зданию железнодорожного( М.р; ед.ч; Р.п) вокзала . Жаркие(М.р;мн.ч; И.п) лучи летнего солнца освещали железную (ж.р; ед.ч; В.п) крышу вокзала ослепительными(М.р; мн.ч; Т.п) бликами!
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