Вставь пропущенные окончания, напиши падеж,число,род прилагательных На дальн___ станции остановился скор__ поезд из северн____ города. Устал____ пассажиры вышли на широк___ перрон и спустилась по узк___ лестницам к нов___ здан...

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Вставь пропущенные окончания, напиши падеж,число,род прилагательных На дальн___ станции остановился скор__ поезд из северн____ города. Устал____ пассажиры вышли на широк___ перрон и спустилась по узк___ лестницам к нов___ зданию железнодорожн___вокзала жарк___ лучи летнего солнца освещали железн____ крышу вокзала ослепительн___ бликами Помогите!

Автор: Гость