Рассказ "опять грипп" употребляя безличные глаголы.
Русский язык
Рассказ "опять грипп" употребляя безличные глаголы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вечереет. Взгрустнулось. Мне нездоровится. Уже знобит , лихорадит, в горле першит. Вот уже из носа потекло. Снова грипп!
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