Хочу ли я в будущем быть учителем? Сочинение, не большое. СРОЧНООО
Русский язык
Хочу ли я в будущем быть учителем? Сочинение, не большое. СРОЧНООО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Профессия учителя очень тяжелый труд. Очень тяжело учить детей. Несмотря на то, что я ещё учусь в школе, мне очень хочется стать побыстрее учителем и учить детей, давать знания.так как я учусь на отлично. Когда закончу учиться в школе, обязательно поступлю в педагогический Мне очень нравится эта профессия.
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