Здравствуйте, мне нужно готовиться к контрольной и там будут химические связи. На??ишите пожалуйста примеры, всех видов связей и с ответами.. Ну или сайт,на котором можно подготовиться. Спасибо....

Химия

Здравствуйте, мне нужно готовиться к контрольной и там будут химические связи. На??ишите пожалуйста примеры, всех видов связей и с ответами.. Ну или сайт,на котором можно подготовиться. Спасибо....

Автор: Гость