Здравствуйте, мне нужно готовиться к контрольной и там будут химические связи. На??ишите пожалуйста примеры, всех видов связей и с ответами.. Ну или сайт,на котором можно подготовиться. Спасибо....
Химия
Здравствуйте, мне нужно готовиться к контрольной и там будут химические связи. На??ишите пожалуйста примеры, всех видов связей и с ответами.. Ну или сайт,на котором можно подготовиться. Спасибо....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Набери в яндоксе химические связи контрольная и там у тебя выйдет я так пробовала написала на 5
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