14556-55+145×57 помогите
Математика
14556-55+145×57 помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14556-55+145*57 1)145*57=8265 2)14556-55=14501 2)14501+8265=22766
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