Тело движется со скоростью v=3+4t^3 (м/c). Вычислите путь, пройденный телом за вторую секунду.
Математика
Тело движется со скоростью v=3+4t^3 (м/c). Вычислите путь, пройденный телом за вторую секунду.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость - это производная от пути по времени. Чтобы найти формулу для пути, нужно найти первообразную от функции скорости. F(V) = 3t + t^4 + C В начальный момент имеем t=0 и путь s=0. Тогда: 0 = 3·0 + 0^4+ С С = 0 Таким образом, s(t) = 3t + t^4 м За первую секунду тело пройдёт s(1) = 3·1 + 1^4= 4 м За две секунды тело пройдёт s(2) = 3·2 + 2^4 = 22 м За вторую секунду тело пройдёт s = 22 - 4 = 18 м.
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