Как найти концентрацию ионов водорода если ph слюны 6,8
Химия
Как найти концентрацию ионов водорода если ph слюны 6,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,9 сотня ионов куча потом поошшшшшш рпарр
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