Как найти концентрацию ионов водорода если ph слюны 6,8

Химия
Как найти концентрацию ионов водорода если ph слюны 6,8
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Гость:
4,9 сотня ионов куча потом поошшшшшш рпарр
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