Напишите,пожалуйста, по 2-3 предложения на каждый вопрос. Заранее спасибо) Вопросы по теме "Фольклор". 1. Фольклор - искусство слова. Почему? 2. Трудовой народ - творец культуры. Почему? 3. Как фольклор развивает эстетическ...

Литература

Напишите,пожалуйста, по 2-3 предложения на каждый вопрос. Заранее спасибо) Вопросы по теме "Фольклор". 1. Фольклор - искусство слова. Почему? 2. Трудовой народ - творец культуры. Почему? 3. Как фольклор развивает эстетическое чувство у читателя? 4. Фольклор - источник мудрости и поэзии.

Автор: Гость