Напишите,пожалуйста, по 2-3 предложения на каждый вопрос. Заранее спасибо) Вопросы по теме "Фольклор". 1. Фольклор - искусство слова. Почему? 2. Трудовой народ - творец культуры. Почему? 3. Как фольклор развивает эстетическ...

Литература
Напишите,пожалуйста, по 2-3 предложения на каждый вопрос. Заранее спасибо) Вопросы по теме "Фольклор". 1. Фольклор - искусство слова. Почему? 2. Трудовой народ - творец культуры. Почему? 3. Как фольклор развивает эстетическое чувство у читателя? 4. Фольклор - источник мудрости и поэзии.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только на второй могу ответить вопрос русский народ создатель русских дворцов
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