Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Главный центр чёрной металлургии в сибири?
География
Главный центр чёрной металлургии в сибири?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Западно-Сибирский металлургический комбинат
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите 1 б) 6х-10,2=0 в)5х-4,5=3х+2,5 -х=12 3 г) 2х-(6х-5)=45
Ответить
Химия
Крекинг алканов- это реакция 1) присоединения 2) замещения 3) отщепления 4) перегруппировки
Ответить
Химия
Как найти концентрацию ионов водорода если ph слюны 6,8
Ответить
Математика
Тело движется со скоростью v=3+4t^3 (м/c). Вычислите путь, пройденный телом за вторую секунду.
Ответить
Химия
Здравствуйте, мне нужно готовиться к контрольной и там будут химические связи. На??ишите пожалуйста примеры, всех видов связей и с ответами.. Ну ил...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск