При взаимодействии 0,28г металла А с H2O выделилось 448мм (н.у)водорода. 1.Расшифруйте ??еталл А 2.Укажите электронную формулу А и укажите валентные электроны и орбитали.
Химия
При взаимодействии 0,28г металла А с H2O выделилось 448мм (н.у)водорода. 1.Расшифруйте ??еталл А 2.Укажите электронную формулу А и укажите валентные электроны и орбитали.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). Дано: m(Me)=0,28г. V(H₂)=448мл.=0,448л. Vm=22,4л./моль ------------------------- Определить металл-? 1. Предположим, что металл одновалентный. Запишем уравнение реакции взаимодействие его с водой. 2Me + 2H₂O = 2MeOH + H₂ 2. Определим количество вещества водорода в 0,448л: n(H₂)=0,448л÷22,4л./моль=0,02моль 3. По уравнению реакции на образование 1моль водорода требуется 2моль металла, значит на образование 0,02моль потребуется 0,04моль. n(Me)=0.04моль 4. Определим молярную массу металла: M(Me)=m(Me)÷n(Me)=0,28г.÷0,04моль=7г./моль 5. Ответ: Молекулярную массу 7г./моль имеет литий. 2) Порядковый номер лития 3, он находится во втором периоде, значит заряд лития Z=+3, вокруг ядра лития 2 электронных уровня. Электронная формула лития: ₊₃Li 1s²2s¹ Как видно из электронной формулы у лития 2 орбитали и валентных электронов всего 1.
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