Как находить антилогорифмы

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В общем-то "антилогарифм" это возведение основания в полученную степень: ) только не говорите никому "антилогарифм" - смеятся будут. Нужно знать основание. Если это десятичный логарифм lg - основание 10 lg (x) = 1.334937, тогда x = 10 ^ 1.334937 = 21,624048163449317632715522358936... Если это натуральный логарифм ln - основание e ln (x) = 1.334937, тогда x = e ^ 1.334937 = 3,7997565542155788999019178604292... Бывает произвольное основание log n - основание n log n (x) = 1.334937, тогда x = n ^ 1.334937 Чтобы вычислить можно запустить обычный калькулятор в Пуске (см. скриншот) , Выбрать в нем Меню - Вид - Инженерный, далее 2 варианта: 1. Ввести x, включить Inv, для основания 10 нажать log, для основания e нажать ln. 2. Ввести основание, Inv не включать, нажать x^y, ввести x, нажать =.