Напишите сочинение по картине Г. Никакого "февраль. Подмосковье " . что вы видите на переднем плане картины? Что изображено на заднем плане? Как художник показывает что дарога уходит а даль? Какие ещё предметы , изображены на ...
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Напишите сочинение по картине Г. Никакого "февраль. Подмосковье " . что вы видите на переднем плане картины? Что изображено на заднем плане? Как художник показывает что дарога уходит а даль? Какие ещё предметы , изображены на картине, подчёркивают стремительность к жизни? Какие краски и тона преобладают? Срочно 5 класс !!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На картине Нисского представлена зима в Подмосковье. Художник писал картину в феврале месяце, об этом говорит название картины. Февраль - переломный месяц, переход от зимы к весне. Предчувствие весны отражено на полотне. На дороге виден асфальт, снег нарисован слежавшимся. На улице стоит теплая погода, люди одеты по-весеннему. Уходящая вдаль дорога, движущийся поезд с составом, идущие люди передают динамичность картины, подчеркивают стремительность жизни, что характерно для пейзажей Нисского. Картина нарисована на окраине какой-то деревушки. В это время года зима спокойная, и картина передает всю атмосферу спокойствия, тишины деревенского быта. На переднем плане картины мы видим: дорогу, склон с движущимся поездом; ели, дом с башенкой, автомобиль, пешеходов, снежное пространство.
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