Напишите сочинение по картине В.Гиппенрейтора" Зорянка"

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Напишите сочинение по картине В.Гиппенрейтора" Зорянка"
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Гость:
Какое милое и задорное создание представлено на фотографии В. Гиппенрейтера! Это небольшая птица называется зарянка. На фотографии она запечатлена в остывшем осеннем лесу, перед отлетом на Юг. Зарянку можно встретить от Москвы до Урала. Зимой она улетает в более теплые края, но, как только солнышко начинает пригревать сильнее, она возвращается обратно на родину.   Фотограф сделал снимок в момент, когда зарянка интересовалась происходящим в лесу. Стоя на прогнившем дереве, птичка с любопытством смотрит вперед. Интересно, что же она там увидела? Может быть, копошится вкусный червяк или улитка ползет неторопливо, а, может, забияки-воробьи дерутся поблизости, оглашая лес своим чириканьем. Вполне возможно, что зарянка советуется с подругами, что пора уже лететь к теплу. Зарянка имеет просто отличный аппетит!   На завтрак она с удовольствием поедает паучков и тлю, очищая листья от вредителей, а на обед лакомится ягодами смородины, черники и облепихи. Сама птичка небольшая, сантиметров 15 в длину. У зарянки очень «правильная» осанка: голову она держит прямо, красивую грудку выставляет вперед, ножки расставлены, а хвостик для равновесия немного опущен. Голова у зарянки крупная, глазки как черные бусинки, брюшко упитанное, а хвостик тоненький. На таких длинных ножках, как у нее, очень удобно прыгать по земле в поисках чего-нибудь вкусненького.   Самое необычное у этой птицы - ее оперение. Серо-оливковые крылышки и спинка, беловатый животик хорошо гармонируют с серым цветом хвоста. Такая окраска помогает хитрой пичуге быть незаметной среди упавшей листвы и невысоких кустарников в поисках уползающей или убегающей добычи. Но самое главное украшение зарянки – ее необычайно яркая грудка. Грудка у птички нежного палевого цвета, цвета утренней зари. Разгорающееся солнце удивительным образом переходит на ее горлышко и часть клюва. Это придает птице привлекательный и нарядный вид. Именно поэтому в древности эту птаху назвали зарянкой.   По фотографии видно, что эта птичка совсем не боится людей и предпочитает жить внизу, поближе к кустарникам и траве. Наверное, и зарю эта птичка радостно встречает веселым и жизнеутверждающим пением. Ее звонкие трели далеко разносятся по гулкому лесу, предупреждая его обитателей о начале нового дня. Я считаю, что зарянка очень славная и полезная птица, она по-настоящему украшает наши родные леса и парки.
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