4-4х2=0 16х2+22х=38 х2=30+х 16-8х+х2=0 5х2-26х+5=0 10х2+5+3х=0 7b+b2=0 решите срочно
Алгебра
4-4х2=0 16х2+22х=38 х2=30+х 16-8х+х2=0 5х2-26х+5=0 10х2+5+3х=0 7b+b2=0 решите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4-4xˇ2=0, 4(1-xˇ2)=0,4(1+x)(1-x)=0,x1=-1,x2=1 2)16xˇ2+22x=38,8xˇ2+11x-19=0, x1,2=1/16(-11+-V(629) 3)xˇ2=30+x,xˇ2-x-30=0,(x-6)(x+5)=0,x1=6,x2=-5 4)16-8x+xˇ2=0,(x-4)ˇ2 =0, x1,2=4 5)5xˇ2-26x+5=0,D=576,VD=V(576)=24 x1=1/10(26+24)=5,x2=1/10(26-24)=1/5 6)10xˇ2+3x+5=0,B R ne imeet rešenie 7)7b+bˇ2=0, b(b+7)=0, b1=0,b2=-7
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