Помогите пожалуйста написать сочинение про участие деда на войне спасибо

Гость: Гость:

Я горжусь своим дедом, ведь он служил на войне, выполнял боевые задания. Часто ходил в разведку. Когда ему всего было 19 он стрелял из автомата, водил танк и ничего не боялся. Он боролся не за победу, а за свою Родину. Он хотел чтобы на его Родине небо всегда было голубое и не было этих грохатов гранат и автоматов. Он был патриотом своей Родины.