Помогите пожалуйста написать сочинение про участие деда на войне спасибо
Литература
Помогите пожалуйста написать сочинение про участие деда на войне спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я горжусь своим дедом, ведь он служил на войне, выполнял боевые задания. Часто ходил в разведку. Когда ему всего было 19 он стрелял из автомата, водил танк и ничего не боялся. Он боролся не за победу, а за свою Родину. Он хотел чтобы на его Родине небо всегда было голубое и не было этих грохатов гранат и автоматов. Он был патриотом своей Родины.
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