Напишите сочинение по произведению недоросль фонвизин , пожалуйста

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Cочинение «Главный смысл комедии Фонвизин «Недоросль»» Денис Иванович Фонвизин - известный русский сатирик. Он написал комедии «Бригадир» и «Недоросль». Комедия «Недоросль» была написана в эпоху самодержавно-крепостнического строя. Фонвизин в ней обличает систему дворянского воспитания и образования. Он создает типичные образы помещиков-крепостников, самовлюбленных и невежественных. Писателя беспокоит будущее России. Комедия учит меня с уважением относиться к старшим, чтобы не походить на Митрофанушку, который даже к родному дяде относится с пренебрежением: «Что ты, дядюшка, белены объелся? Да я знать не знаю, за что ты на меня вскинуться изволил». Пожилую няню, воспитавшую его, он называл «старой хрычовкой». С учителями Митрофан обращается, как его матушка с крепостными: «Ну! Давай доску, гарнизонна крыса! Задавай, что писать». «Недоросль» учит меня почтительно относиться к родителям, а не как Митрофанушка: «Да отвяжись, матушка, как навязалась…» Ему только жаль матушку за то, что она устала, «колотя батюшку». «Недоросль» учит меня успешно овладевать знаниями, в отличие от Митрофана, который за четыре года обучения только «доучивает Часослов». Его познания в грамматике вызывают смех: «Дверь… Эта? Прилагательна. Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана… дверь стоит не навешена: так та покамест существительна». Математические же «знания» героя не выдерживают никакой критики: «Нуль да нуль - нуль. Один да один… (Задумался). Комедия меня учит ценить умных, образованных людей. Сама же Простакова презирает умных и боится просвещения: «Умниц-то ныне завелось много. Их-то я и боюсь». И сын ее такого же мнения: «Я и сам, матушка, до умниц-то не охотник. Свой брат завсегда лучше». Простакова считает, что география - наука не дворянская: «Дворянин только скажи: повези меня туда, свезут, куда изволишь». Она хотя и учит своего сына, но негативно относится к образованию: «Без наук люди живут и жили. Покойник батюшка… не умел грамоте, а умел достаточно нажить». В сыне же Простакова воспитывает корыстолюбие: «Нашел деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми…» Невежественный Скотинин тоже враждебно настроен к науке: «Я отроду ничего не читывал… Вог меня избавил от этой скуки». Комедия «Недоросль» учит меня ценить доброту и честность. Мне нравятся высказывания Стародума: «…гораздо честнее быть без вины обойдену, нежели без заслуг пожалова-ну». Он говорит, что трудиться надо честно, без подлой выслуги, не грабя отечества». Стародум оставил двор «без чинов, без ленты, без деревень», но сохранил свою честь и достоинство. Он считает, что счастье не в богатстве и знатности, а в том, «чтоб помочь тому, у кого нет нужного». «Недоросль» учит меня любить людей, чтобы не походить на Скотинина, который людям предпочитает свиней и хочет жениться на Софье лишь потому, что в ее деревнях водятся свиньи: «Люблю свиней, сестрица, а у нас в околотке такие крупные…» Да и Митрофанушка с детства питает к ним любовь: «Как был еще трех лет, так, бывало, увидя свинью, задрожит от радости». Комедия учит также сдерживать свои эмоции, чтобы не быть похожей на Простакову, жестокий нрав которой делает невыносимой жизнь всего дома: «С утра до вечера рук не покладываю: то бранюсь, то дерусь, тем дом и держится». Драка ей даже приносит удовольствие: «Ах, батюшка! Сердце взяло, дай додраться!» «Недоросль» учит любить свое Отечество и быть ему полезной, об этом в комедии говорит Стародум: «…есть люди, которым помогать, есть отечество, которому служить». Прав-дин считает, что государством должны руководить достойные люди: «Чтоб в достойных людях не было недостатку, прилагается ныне особливое старание о воспитании…» Воспитание должно быть залогом благосостояния государства. Стародум говорит: «Ну что для отечества может выйти из Митрофанушки, за которого невежды-родители плятят еще и деньги невеждам-учителям?» Нравственное воспитание помещики поручают крепостным: «…и выходят вместо одного раба двое…» Комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль» не сходит со сцен театров. Ее с удовольствием смотрят зрители в наши дни. Она обличает зло и тиранство. Учит нас трудиться на благо Отечества, а не для собственной выгоды, любить ближнего, ценить в человеке ум, доброту, честность. Автор выступает за торжество знаний и разума. Он верит, что будущее России в руках честных, просвещенных людей.