Напишите сочинение почему труд Даля был назван подвигом
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Напишите сочинение почему труд Даля был назван подвигом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почему труд был назван подвигом? Труд это когда человек трудится если его попросить он это сделает иногда трудом можно сделать подвиг маленький но полезный!
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